Вирус Коксаки: в России запущена "горячая линия"

Горячая линия по вопросам распространения вируса Коксаки запущена в России. Ранее появились сообщения, что россияне заражаются вирусом в Турции, кроме того, в ряде регионов России также есть заболевшие.

Роспотребнадзор запустил для россиян "горячую линию", на которую можно обратиться в связи с ситуацией с вирусом Коксаки в Турции.

"Роспотребнадзор организовал работу "горячей линии" для консультирования граждан в связи с появлением в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах"

– Роспотребнадзор

Вирус Коксаки – разновидность энтеровируса, пояснили в ведомстве. Симптомы заболевания проявляются по-разному, однако возникают внезапно и включают высокую температуру, мышечные боли, боль в горле, тошноту и расстройство пищеварения. У детей могут появиться высыпания на коже, они локализуются в трех местах: на слизистых во рту, на руках, на подошвах ног. Коксаки очень заразен.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль утренние фильтры в школах и детских садах страны: есть сведения о выявлении вируса в Подмосковье, Владимирской области, Краснодарском крае.