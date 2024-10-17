Вестник Кавказа

Вирус Коксаки: в России запущена "горячая линия"

Девушка говорит по телефону на улице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горячая линия по вопросам распространения вируса Коксаки запущена в России. Ранее появились сообщения, что россияне заражаются вирусом в Турции, кроме того, в ряде регионов России также есть заболевшие.

Роспотребнадзор запустил для россиян "горячую линию", на которую можно обратиться в связи с ситуацией с вирусом Коксаки в Турции.

"Роспотребнадзор организовал работу "горячей линии" для консультирования граждан в связи с появлением в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах"

– Роспотребнадзор

Вирус Коксаки – разновидность энтеровируса, пояснили в ведомстве. Симптомы заболевания проявляются по-разному, однако возникают внезапно и включают высокую температуру, мышечные боли, боль в горле, тошноту и расстройство пищеварения. У детей могут появиться высыпания на коже, они локализуются в трех местах: на слизистых во рту, на руках, на подошвах ног. Коксаки очень заразен.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль утренние фильтры в школах и детских садах страны: есть сведения о выявлении вируса в Подмосковье, Владимирской области, Краснодарском крае.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вирус Коксаки выявлен в России - Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль

Вирус Коксаки выявлен в России - Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль

Опасна ли микроволновка: радиация, бактерии, питательные вещества

Опасна ли микроволновка: радиация, бактерии, питательные вещества

Роспотребнадзор назвал 5 главных источников витамина D

Роспотребнадзор назвал 5 главных источников витамина D

Вирус Коксаки: что это, симптомы и способы лечения

Вирус Коксаки: что это, симптомы и способы лечения

Сахарный диабет. Причины, симптомы, лечение. Как снизить быстро сахар

Сахарный диабет. Причины, симптомы, лечение. Как снизить быстро сахар

Оптимальную продолжительность сна назвал невролог

Оптимальную продолжительность сна назвал невролог

Полиомиелит в России - Роспотребнадзор выступил с заявлением

Полиомиелит в России - Роспотребнадзор выступил с заявлением

Микоплазменная пневмония в России - в Минздраве назвали особенности

Микоплазменная пневмония в России - в Минздраве назвали особенности

ВСЯ ПРАВДА О ПОХУДЕНИИ! Как похудеть навсегда: бесплатная операция для похудения

ВСЯ ПРАВДА О ПОХУДЕНИИ! Как похудеть навсегда: бесплатная операция для похудения

Роспотребнадзор уберет из продажи опасные БАДы из Армении

Роспотребнадзор уберет из продажи опасные БАДы из Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы