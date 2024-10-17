Вирус Коксаки выявлен в России - Роспотребнадзор взял ситуацию на контроль

В детских учреждениях России проводится утренний контроль, в рамках которого выявляются заболевшие дети. Есть информация, что в ряде регионов России распространяется вирус Коксаки.

В связи со случаями вируса Коксаки в стране Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах.

"В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах"

– Роспотребнадзор

Заболевшие дети изолируются, чтобы не допустить распространения вируса в коллективе. В ведомстве напомнили родителям, что при наличии у ребенка признаков болезни, нужно обращаться за медицинской помощью.

По данным СМИ, случаи заболевания Коксаки в России осенью 2024 года фиксируется в Подмосковье, Владимирской области, Краснодарском крае.

Ранее сообщалось что вспышка Коксаки случилась в Анталье, некоторые туристы могут привозить вирус домой, не зная, что уже инфицированы.