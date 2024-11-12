Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов рассказал на пресс-конференции в рамках COP29, что страна выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению.
«Азербайджан выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, в том числе разрабатывает национальный план адаптации, который поможет в решении ряда важных вопросов. Среди них дефицит воды и устойчивость к изменению климата в сельском хозяйстве»
– министр
Кроме того, он сообщил, что к 2030 году Азербайджан планирует обеспечивать себя на 30% энергией из возобновляемых источников. Также будет внедряться инновации для синергии между сельским хозяйством и «зеленым» энергопереходом.
По словам министра, Баку привержен развитию партнерских отношений со странами, внедрению инноваций и обеспечению того, чтобы сельское хозяйство оставалось краеугольным камнем глобальных мер по борьбе с изменением климата.