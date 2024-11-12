Вестник Кавказа

Верховный суд КБР исследовал три тома уголовного дела о геноциде в годы ВОВ

Верховный суд КБР исследовал три тома уголовного дела о геноциде в годы ВОВ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВС КБР продолжает изучать материалы уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Рассмотрены три тома из одиннадцати.

В Верховном суде Кабардино-Балкарии огласили еще один том уголовного дела о геноциде на территории республики в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура республики добивается признания нацистских злодеяний в годы войны геноцидом мирного населения.

"Сегодня на заседании оглашен еще один том материалов дела, всего исследованы три тома. Рассмотрение дела продолжится в среду" 

– пресс-служба судебной системы КБР

Отметим, что Кабардино-Балкария была оккупирована войсками гитлеровской Германии 12 августа 1942 года. Оккупация продолжалась до 11 января 1943 года. За это время захватчики проводили массовые расстрелы, угоняли в рабство трудоспособное население. Было убито свыше 4 тыс мирных жителей и военнопленных, передают РИА Новости.  

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