В Дагестане задержали чиновника по уголовному делу о незаконном строительстве

В Табасаранском районе Дагестана задержали начальника отдела архитектуры. Задержание произошло в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, поведали в пресс-службе СК РФ по республике.
"По ранее возбужденному уголовному делу задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу"
– пресс-служба СК РФ по республике
Сообщается, что задержанный проходит по делу о незаконном строительстве в районе Ханагского водопада, который является известной природной достопримечательностью республики. Предполагается, что представитель администрации обладал информацией о незаконно возведенной гостинице знакомым предпринимателем, однако выдал разрешение на постройку постфактум.