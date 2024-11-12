Вестник Кавказа

В Дагестане задержали чиновника по уголовному делу о незаконном строительстве

В Дагестане задержали чиновника по уголовному делу о незаконном строительстве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители осуществили задержание чиновника в Дагестане, который одобрил незаконное строительство возле памятника природы. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

В Табасаранском районе Дагестана задержали начальника отдела архитектуры. Задержание произошло в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, поведали в пресс-службе СК РФ по республике. 

"По ранее возбужденному уголовному делу задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу"

– пресс-служба СК РФ по республике

Сообщается, что задержанный проходит по делу о незаконном строительстве в районе Ханагского водопада, который является известной природной достопримечательностью республики. Предполагается, что представитель администрации обладал информацией о незаконно возведенной гостинице знакомым предпринимателем, однако выдал разрешение на постройку постфактум.

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