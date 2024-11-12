В Дагестане построят гостиничный комплекс с рестораном

Горный туризм в Дагестане продолжает развиваться. В одном из сел республики появится гостиничный комплекс с объемом инвестиций свыше 300 млн рублей.

В Дагестане частный инвестор займется строительством гостиничного комплекса с торговыми площадками, поведали в пресс-службе правительства республики.

Сообщается, что туристический комплекс будут возведен в селе Касумкент. Гости смогут разместиться в 30 номерах, туристам также будут доступны ресторан, фитнес-центр, площадка для проведения мероприятий.

Отмечается, что объект построят в течение пяти лет на деньги частного инвестора. В строительство планируется вложить более 300 млн рублей. Комплекс сможет обеспечить работой до 25 местных жителей.