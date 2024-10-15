Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

встреча Фарида Алиева и Мохаммадреза Аштиани
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
Азербайджанская делегация отправилась с визитом в Иран. В рамках поездки представители Минобороны АР провели встречу с делегацией Генштаба ИРИ.

В Тегеране 19 ноября состоялась встреча представителей Генштаба Ирана и Минобороны Азербайджана. Об этом сказано на сайте азербайджанского министерства.

"В рамках визита глава азербайджанской делегации, исполняющий обязанности начальника Главного управления военно-технического обеспечения генерал-майор Фарид Алиев встретился с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майором Мохаммадрзой Аштиани"

– Минобороны АР

Участники встречи поговорили о нынешнем состоянии и перспективах развития военного и военно-технического сотрудничества между Баку и Тегераном.

"На заседании совместной комиссии состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества в военной сфере между военными структурами Азербайджана и Ирана, а также определению новых направлений и областей деятельности"

– азербайджанское ведомство

В заключение делегации обеих стран оформили протокол со статьями о направлениях взаимодействия, по которым удалось достичь соглашения.

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