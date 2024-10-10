Вестник Кавказа

Без опыта России при строительстве АЭС не обойтись – Анкара

Без опыта России при строительстве АЭС не обойтись – Анкара
© Фото: сайт Аккую Нуклеар
В Анкаре заявили о важности опыта России при строительстве атомной электростанции. Там добавил, что Турции рассчитывает на сотрудничество с БРИКС и ОТГ.

Глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар заявил о важности российского опыта в сфере атомной энергетики. Он отметил, что без опыта России не обойтись.

Помимо России, министр выделил Китай и Южную Корею, добавив, что при возведении АЭС необходимо обращаться к трем указанным странам.

Он также напомнил, что сегодня Россия строит на территории Турции атомную электростанцию "Аккую". Байрактар подчеркнул, что проект продолжается.

Кроме того, глава ведомства отметил, что Анкара рассчитывает на сотрудничество как со странами БРИКС и ОТГ, так и с западными государствами.

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