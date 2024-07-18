Вестник Кавказа

На первом блоке АЭС "Аккую" почти завершены строительные работы

На первом блоке АЭС "Аккую" почти завершены строительные работы
© Фото: © Фото: Аккую Нуклеар
На первом блоке атомной электростанции "Аккую" в Турции завершаются строительные работы. Объект возводят совместно с "Росатомом".

Строительные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции подходят к завершению, сообщил РИА Новости руководитель строительства станции Денис Сезёмин. 

На блоке проводится подготовка к испытаниям. В частности, специалисты почти завершили сборку турбины, идет монтаж трубопроводовов.  

Денис Сеземин также отметил весомый экономический эффект, который уже оказало строительство АЭС на экономику Турции. 

"Опыт турецких производителей растет. Оборудование и материалы, необходимые для атомной промышленности, отличаются повышенными требованиями к качеству. Это значит, что турецкие компании становятся более конкурентоспособными на мировом рынке и могут рассчитывать на участие в проектах сооружения других атомных станций"

 

            – Денис Сеземин

Например, в регионе, где возводится строительство АЭС, открылось более 1000 фирм, которые специализируются на промышленных технологиях и услугах. 

Напомним, что первая в Турции АЭС "Аккую" возводится по принципу Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Отечественные специалисты занимаются проектными работами, постройкой и эксплуатацией станции.

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