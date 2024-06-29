Вестник Кавказа

На "Аккую" в Турции установлен купол защитной оболочки

На "Аккую" в Турции установлен купол защитной оболочки
© Фото: Аккую Нуклеар
В Турции на атомной электростанции "Аккую" сегодня был установлен купол защитной оболочки. Работы заняли несколько часов. Впереди бетонирование защитной оболочки энергоблока.

Первый энергетический блок турецкой АЭС "Аккую" накрыли куполом защитной оболочки.

Установка купола в проектное положение проведена совместно российскими и турецкими специалистами. На установку потребовалось шесть часов. Для работ использовался мощнейший в мире гусеничный самоходный кран.

Купол - последний элемент наружной защитной оболочки (НЗО).

"Купол наружной защитной оболочки смонтирован в проектное положение... НЗО обеспечит надежность и безопасность реакторного здания. Ее прочная стальная конструкция способна выдержать экстремальные внешние воздействия, а также их сочетания"

– гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких

Он проинформировал о следующем этапе работ на энергоблоке: металлоконструкции НЗО забетонируют, затем стартует монтаж оборудования системы отвода тепла. Толщина стен купола после бетонирования будет составлять 1,5 м.

Запуск первой турецкой АЭС запланирован на следующий год.

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