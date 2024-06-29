На "Аккую" в Турции установлен купол защитной оболочки

Первый энергетический блок турецкой АЭС "Аккую" накрыли куполом защитной оболочки.
Установка купола в проектное положение проведена совместно российскими и турецкими специалистами. На установку потребовалось шесть часов. Для работ использовался мощнейший в мире гусеничный самоходный кран.
Купол - последний элемент наружной защитной оболочки (НЗО).
"Купол наружной защитной оболочки смонтирован в проектное положение... НЗО обеспечит надежность и безопасность реакторного здания. Ее прочная стальная конструкция способна выдержать экстремальные внешние воздействия, а также их сочетания"
– гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких
Он проинформировал о следующем этапе работ на энергоблоке: металлоконструкции НЗО забетонируют, затем стартует монтаж оборудования системы отвода тепла. Толщина стен купола после бетонирования будет составлять 1,5 м.
Запуск первой турецкой АЭС запланирован на следующий год.