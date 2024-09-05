Вестник Кавказа

Биткоин вырос до нового рекорда

Биткоин вырос до нового рекорда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Криптовалюта биткоин взлетела почти на 3 процента накануне. На бирже была достигнута стоимость $93 700 - это рекорд.

Биткоин установил новый рекорд вечером 19 ноября, следует из данных биржи Binance.

Популярной криптовалюте удалось взять новую высоту - минутами он достигал рекордных $93 699,26, затем на 21.30 мск его стоимость составила $93 610,7. На Binance биткоин прибавил за сутки 2,82%.

Средняя цена криптовалюты по разным биржам прибавила за сутки 2,84%, таковы данные портала CoinMarketCap. Биткоин дорос до $93 739,45.

В России ввели сезонный запрет на майнинг, он коснулся ряда регионов, в том числе республик Северного Кавказа, где из-за майнеров регулярно наблюдаются проблемы с электроснабжением населения.

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