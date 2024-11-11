Россияне не хотят отдыхать летом в Абхазии из-за протестов

В РСТ сообщили о заметном сокращении продаж туров в Абхазию. Там напомнили, что республика всегда входила в одно из главных туристических направлений.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о влиянии протестов в Абхазии на желание граждан России приехать в республику на отдых летом.

Он отметил, что из-за политической обстановки в Абхазии путешественники стали отказываться от своих путевок, а продажи туров на лето заметно сократились.

Горин напомнил, что Абхазия всегда была одним из главных туристических направлений для россиян. Однако, добавил специалист, потери для экономики Абхазии будут существенными.