Вестник Кавказа

Россияне не хотят отдыхать летом в Абхазии из-за протестов

Колоннада у моря в Гагре
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В РСТ сообщили о заметном сокращении продаж туров в Абхазию. Там напомнили, что республика всегда входила в одно из главных туристических направлений.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о влиянии протестов в Абхазии на желание граждан России приехать в республику на отдых летом.

Он отметил, что из-за политической обстановки в Абхазии путешественники стали отказываться от своих путевок, а продажи туров на лето заметно сократились.

Горин напомнил, что Абхазия всегда была одним из главных туристических направлений для россиян. Однако, добавил специалист, потери для экономики Абхазии будут существенными.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
585 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент Абхазии уходит в отставку

Президент Абхазии уходит в отставку

Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в Москву

Путин пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в Москву

Беспорядки привели к отказу россиян от отдыха в Абхазии

Беспорядки привели к отказу россиян от отдыха в Абхазии

Оппозиция заблокировала здание правительства в Абхазии

Оппозиция заблокировала здание правительства в Абхазии

Аслан Бжания предрек Абхазии конец света из-за оппозиции

Аслан Бжания предрек Абхазии конец света из-за оппозиции

Не опасно ли сейчас ехать в Абхазию: все, что нужно знать туристу о ситуации в республике

Не опасно ли сейчас ехать в Абхазию: все, что нужно знать туристу о ситуации в республике

Кризис в Абхазии: власти и оппозиция продолжат переговоры завтра

Кризис в Абхазии: власти и оппозиция продолжат переговоры завтра

Абхазская оппозиция не уходит из правительственных зданий в Сухуме

Абхазская оппозиция не уходит из правительственных зданий в Сухуме

Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Аэропорт в Сухуме готов принимать самолеты

Российское посольство просит избегать людных мест в Абхазии

Российское посольство просит избегать людных мест в Абхазии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы