Садовничий останется на посту ректора МГУ еще на пять лет

Виктор Садовничий продолжит занимать должность ректора МГУ еще по меньшей мере пять лет. Он занял этот пост более 30 лет назад.

Полномочия действующего ректора МГУ имени М. В. Ломоносова продлены еще на пять лет. Об этом сказано в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

"Продлить полномочия ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова" Садовничего Виктора Антоновича сроком на пять лет"

– текст указа

Напомним, впервые Садовничий был избран ректором университета в 1992 году. После этого его несколько раз переизбирали, а с 2009 года полномочия продлевались указом главы государства.