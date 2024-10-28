Вестник Кавказа

Медики КБР получат дополнительные средства для борьбы с диабетом

Медики КБР получат дополнительные средства для борьбы с диабетом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские власти выделят дополнительные средства для оснащения больниц и эндокринологических центров Кабардино-Балкарии новейшим оборудованием для диагностики сахарного диабета.

Уже до конца текущего 2024 года медики Кабардино-Балкарии (КБР) получат дополнительные средства на закупку оборудования для эндокринологических центров и сельских больниц, сообщает пресс-служба правительства республики.

Документ о выделении дополнительного финансирования на эти цели федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, КБР получит более 21 млн рублей, передает "Интерфакс".

Также на эти средства в республике закупят инсулиновые помпы и средства мониторинга глюкозы для детей и беременных женщин, а дополнительные деньги в рамках проекта позволят полностью сформировать в регионе сети эндокринных центров и школ здоровья.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
510 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вся правда о коррекции зрения. Роды, спорт, боль и потеря зрения после операции

Вся правда о коррекции зрения. Роды, спорт, боль и потеря зрения после операции

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Школы и детские сады Дагестана закрыли на карантин

Школы и детские сады Дагестана закрыли на карантин

Международная конференция по редким заболеванием пройдет в Ереване

Международная конференция по редким заболеванием пройдет в Ереване

Госпитализирован президент Армении

Госпитализирован президент Армении

5 мифов о мужском облысении. Как вернуть волосы без пересадки?

5 мифов о мужском облысении. Как вернуть волосы без пересадки?

Школы Пятигорска закрыли на карантин из-за пневмонии

Школы Пятигорска закрыли на карантин из-за пневмонии

Китайские онкологи научат работе с роботом Toumai коллег из Нальчика

Китайские онкологи научат работе с роботом Toumai коллег из Нальчика

Дистанционные рентгеновские аппараты начали делать в КБР

Дистанционные рентгеновские аппараты начали делать в КБР

Допсредства на расширенный скрининг новорожденных получит Кабардино-Балкария

Допсредства на расширенный скрининг новорожденных получит Кабардино-Балкария

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы