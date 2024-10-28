Медики КБР получат дополнительные средства для борьбы с диабетом

Российские власти выделят дополнительные средства для оснащения больниц и эндокринологических центров Кабардино-Балкарии новейшим оборудованием для диагностики сахарного диабета.

Уже до конца текущего 2024 года медики Кабардино-Балкарии (КБР) получат дополнительные средства на закупку оборудования для эндокринологических центров и сельских больниц, сообщает пресс-служба правительства республики.

Документ о выделении дополнительного финансирования на эти цели федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, КБР получит более 21 млн рублей, передает "Интерфакс".

Также на эти средства в республике закупят инсулиновые помпы и средства мониторинга глюкозы для детей и беременных женщин, а дополнительные деньги в рамках проекта позволят полностью сформировать в регионе сети эндокринных центров и школ здоровья.