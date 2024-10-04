Вестник Кавказа

Сахарный диабет. Причины, симптомы, лечение. Как снизить быстро сахар

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Постоянна жажда, учащенное мочеиспускание – эти признаки диабета появляются уже на поздней стадии болезни. В этом выпуске мы расскажем о неочевидных симптомах сахарного диабета второго типа. И о том, кому, когда и как правильно сдавать анализ крови на сахар, чтобы выявить и компенсировать болезнь.

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