Сборная Турции по футболу может выйти в элитный дивизион Лиги наций

Решающий матч в рамках Лиги наций Турция проведет против Черногории 19 ноября. Победа позволит турецкой сборной подняться в сильнейший дивизион турнира.

Сборная Турции по футболу 19 ноября проведет матч с Черногорией. Победа обеспечит турецкой национальной команде выход в элитный дивизион Лиги наций (дивизион А).

Сборная Турции, разойдясь миром с Уэльсом, сохранила лидерство в группе B4. Команда под руководством Винченцо Монтеллы имеет в активе 11 баллов, Уэльс с 9 очками расположился на второй строчке, Исландия – на третьем месте. Замыкает квартет Черногория, проигравшая все встречи в группе.

Отметим, что в дивизионе А играют сильнейшие сборные Европы. Лидерами своих групп в настоящий момент являются Португалия, Франция, Германия и Испания.