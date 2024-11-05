Вестник Кавказа

Сборная Турции по футболу может выйти в элитный дивизион Лиги наций

Сборная Турции по футболу может выйти в элитный дивизион Лиги наций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решающий матч в рамках Лиги наций Турция проведет против Черногории 19 ноября. Победа позволит турецкой сборной подняться в сильнейший дивизион турнира.

Сборная Турции по футболу 19 ноября проведет матч с Черногорией. Победа обеспечит турецкой национальной команде выход в элитный дивизион Лиги наций (дивизион А). 

Сборная Турции, разойдясь миром с Уэльсом, сохранила лидерство в группе B4. Команда под руководством Винченцо Монтеллы имеет в активе 11 баллов, Уэльс с 9 очками расположился на второй строчке, Исландия – на третьем месте. Замыкает квартет Черногория, проигравшая все встречи в группе. 

Отметим, что в дивизионе А играют сильнейшие сборные Европы. Лидерами своих групп в настоящий момент являются Португалия, Франция, Германия и Испания.

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