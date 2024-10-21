Вестник Кавказа

Сборная России разгромила Бруней

Сборная России разгромила Бруней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия сборная одержала разгромную победу над Брунеем. Подопечные Валерия Карпина забили в ворота соперника одиннадцать мячей.

В Краснодаре 15 ноября состоялся товарищеский матч сборных России и Брунея. Встреча завершилась уверенной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 9:0.

Голами в составе российской национальной команды отметились защитники Евгений Морозов (9-я минута) и Арсен Адамов (87-я), полузащитники Иван Обляков (1-я и 28-я), Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Андрей Мостовой (67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я) и нападающий Тамерлан Мусаев (62-я). Еще один мяч на 7-й минуте срезал в свои ворота полузащитник Брунея Нур Отман.

Ранее сообщалось, что на игру с российской сборной в Краснодар смогли прилететь всего 6 игроков основной сборной Брунея. Остальным футболистам не получилось оформить документы.

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