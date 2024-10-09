РФС проведет переговоры о товарищеской игре с Китаем

В РФС подтвердили заинтересованность в проведении встречи с китайской национальной командой. Возможные место и дата матча пока не сообщаются.

Матч сборных России и Китая по футболу может состояться, когда у обеих команд будет свободное окно в расписании. Об этом поведал генсек РФС.

"Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи! Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме"

– Максим Митрофанов

Напомним, этим летом генсек РФС сообщал, что с КНР обсуждается ряд вопросов, включая совместное развитие детско‑юношеского футбола, судейское направление и возможность проведения товарищеской встречи.