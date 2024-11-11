Вестник Кавказа

Российское посольство просит избегать людных мест в Абхазии

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российских туристов попросили отказаться от посещения людных мест в Абхазии. Предупреждение передали в посольстве РФ.

Посольство РФ попросило россиян в Абхазии соблюдать меры безопасности и избегать мест массового скопления, рассказали в дипломатическом представительстве.

«В свете обострения внутриполитической ситуации в Абхазии посольство рекомендует гражданам РФ, в том числе туристам и временно находящимся на территории республики, избегать посещения мест массового скопления людей. При возникновении конфликтных ситуаций информировать консульский отдел посольства»

- посольство РФ в Абхазии

В сообщении также напомнили о недавних предостережениях МИД и Минэкономразвития России. Оба ведомства рекомендуют российским туристам в Абхазии соблюдать правила безопасности и по возможности покинуть страну. Также они советуют отказаться от поездок в республику в ближайшее время.

Сейчас в Абхазии пребывает порядка 8 тыс граждан России. Больше половины из них отдыхают без сопровождения туроператора, передали ранее в АТОР. Там также сообщают, что 95% российских туристов отдыхают не в Сухуме, где происходят все события, а в Пицунде и Гагре.

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