Вестник Кавказа

Канатные дороги на Эльбрусе не будут работать 19 ноября

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Профилактические работы приостановят работу канаток, поднимающих на вершину Эльбруса. Ограничения намечены на завтра, 19 ноября.

Канатные дороги, ведущие на вершину Эльбруса, приостановят работу завтра, 19 ноября. Причина – профилактические работы, согласно информации на сайте курорта.

«19 ноября, во вторник, канатные дороги на Эльбрусе будут закрыты для технического обслуживания. Регламентные дни нужны курорту для проведения плановых профилактических работ на канатной дороге, что важно для вашей безопасности»

- сайт «Эльбруса»

Сотрудники курорта также отметили, что погода может изменить график работы канаток, и попросили учитывать эту информации при планировании отдыха в горах.

Помимо этого, канатные дороги приостановят работу 16 декабря. В будущем году подобных отключений будет около 15.

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