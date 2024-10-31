Модульные дома для туристов на 370 млн рублей возведут в КБР

На фоне мощного роста туристического потока в Кабардино-Балкарии власти направили свыше 370 млн рублей на возведение модульных домов. Уже подписаны соглашения с победителями конкурса.

Кабардино-Балкария активно строит модульные дома для гостей республики, рассказали в республиканском правительстве.

В руководстве региона пояснили, что необходимость увеличения количества мест размещения связана с неуклонно растущим туристическим потоком. За период с января по август в КБР приехали на 20% больше туристов, чем за тот же срок в 2023 году.

В общей сложности с января на создание модульных домов для туристов было направлено свыше 370 млн рублей.

В рамках соответствующего нацпроекта Минкурортов республики подписало 21 соглашение с теми, кто выиграл конкурс: они получат субсидии из бюджета региона на приобретение и установку модульных домов.