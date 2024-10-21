Кабардино-Балкария забронирована на Новый год на 40%

Почти половина номерного фонда Кабардино-Балкарии уже забронирована на период новогодних праздников. Ближе к Новому году свободных места станет значительно меньше.

В министерстве курортов Кабардино-Балкарии рассказали о спросе на отдых в республике на Новый год 2025.

На конец октября забронировано 40% мест размещения в КБР, ближе к новогодним праздникам спрос возрастет. Отдыхом в республике интересуются не только россияне, но и интуристы.

"Ожидается, что к началу января уровень бронирования вырастет, в том числе за счет иностранных гостей"

– ведомство

Турпоток в КБР в этом году уже превышает прошлогодние данные на 17%, с начала года в республика приняла 1,5 млн человек.