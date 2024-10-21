Вестник Кавказа

Кабардино-Балкария забронирована на Новый год на 40%

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти половина номерного фонда Кабардино-Балкарии уже забронирована на период новогодних праздников. Ближе к Новому году свободных места станет значительно меньше.

В министерстве курортов Кабардино-Балкарии рассказали о спросе на отдых в республике на Новый год 2025.

На конец октября забронировано 40% мест размещения в КБР, ближе к новогодним праздникам спрос возрастет. Отдыхом в республике интересуются не только россияне, но и интуристы.

"Ожидается, что к началу января уровень бронирования вырастет, в том числе за счет иностранных гостей"

– ведомство

Турпоток в КБР в этом году уже превышает прошлогодние данные на 17%, с начала года в республика приняла 1,5 млн человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1005 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сливочного масла стало больше в КБР

Сливочного масла стало больше в КБР

Уровень инфляции в Кабардино-Балкарии замедлился - ЦБ РФ

Уровень инфляции в Кабардино-Балкарии замедлился - ЦБ РФ

Проект &quot;Приюта 11&quot; на Эльбрусе получил одобрение

Проект "Приюта 11" на Эльбрусе получил одобрение

Большая смотровая площадка открылась в Приэльбрусье

Большая смотровая площадка открылась в Приэльбрусье

Борец из Кабардино-Балкарии стал чемпионом мира

Борец из Кабардино-Балкарии стал чемпионом мира

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в Кабардино-Балкарии

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в Кабардино-Балкарии

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Кавказ признали топ-регионом для гастротуризма в России

Целый город в Кабардино-Балкарии остался без отопления

Целый город в Кабардино-Балкарии остался без отопления

Самые низкие доходы в России зафиксированы на Кавказе

Самые низкие доходы в России зафиксированы на Кавказе

Снег с дождем накроет КБР

Снег с дождем накроет КБР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы