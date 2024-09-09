Вестник Кавказа

Большая смотровая площадка открылась в Приэльбрусье

Большая смотровая площадка открылась в Приэльбрусье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приэльбрусье в КБР обзавелось новой смотровой площадкой. Она находится около знаменитого памятника «Героям обороны Приэльбрусья» на высоте 3,5 тыс м над уровнем моря.

Около памятника «Героям обороны Приэльбрусья» в Кабардино-Балкарии установили просторную смотровую площадку, рассказали в компании «Кавказ.РФ».

«Мы оборудовали большую площадку вокруг знаменитого памятника "Героям обороны Приэльбрусья", на семи стелах которого написаны имена Героев Советского союза. Они защищали гору и пали в бою, но мы помним их и хотим сохранить эту память для всех жителей КБР и гостей курорта»

- Кавказ.РФ

Новая смотровая площадка разместилась к станции «Мир» на высоте 3,5 тыс м над уровнем моря.

Напомним, что в Приэльбрусье отдохнули свыше 1 млн туристов в этом году. Летом его посещают альпинисты и походники, а зимой любители горнолыжного спорта.

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