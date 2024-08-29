Вестник Кавказа

Эльбрус или Казбек: откуда начать путешествие и по какому маршруту?

Медина Назарова
Эльбрус или Казбек: откуда начать путешествие и по какому маршруту?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“, сommons wikimedia
Кавказ с его горным ландшафтом предоставляет широкие возможности любителям хайкинга – несложных путешествий пешком. Но кавказские горы — это не только удовольствие от прогулок по предгорьям. Расскажем о двух самых знаменитых горах, к которым стремятся альпинисты со всего мира, Эльбрусе и Казбеке, но куда не подняться без опыта и альпинистской подготовки.

Как и когда поняться на Эльбрус?

Опытные альпинисты говорят:

Если ты собрался на Эльбрус, ты должен знать о нем всё.

Этот стратовулкан устремлен в небо своими двумя вершинами — Западной (5642 метра) и Восточной (5621 метра). Седловина, разделяющая их, на высоте 5200 метров имеет длину 3 км.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Северный маршрут на Эльбрус

  • Северный путь на Эльбрус сложнее Южного из-за более протяженного восхождения. То есть лагерь, с которого начинается восхождение с севера, находится на более низкой отметке, чем аналогичная точка с южной стороны. Обычно Север выбирают более подготовленные физически и морально, а Юг — новички, пожелавшие испытать себя в горном восхождении.
  • Северный маршрут на вершину Эльбруса считается самым живописным из доступных.
  • Здесь мало туристов, кафе, приютов и подъемников.
  • Именно по северному склону прошла первая успешная экспедиция на Эльбрус в июле 1829 года, когда вершину покорил кабардинец Киллар Хаширов — проводник экспедиции генерала Георгия Эмануэля.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Южный маршрут на Эльбрус

Классика восхождения по Южному маршруту предусматривает более щадящий вариант, включающий в себя проживание в высокогорных приютах, а также транспортировку рюкзаков с необходимыми туристу вещами посредством канатной дороги. Отдельный бонус этого маршрута — замечательная природа и многочисленные достопримечательности южного склона Эльбруса, такие как водопад Девичьи косы, обсерватория, гора Чегет, множество минеральных источников.

  • Сезон восхождений на Эльбрус продолжается с мая по сентябрь. Лучшие месяцы — июль и август. Именно в это время сюда съезжается множество туристов, желающих покорить самую высокую точку России и Европы.
  • В сентябре пик туристического ажиотажа спадает. Однако, по мнению опытных инструкторов, в сентябре адаптация в условиях высокогорья проходит легче. Но это касается только первой половины месяца.
  • Покорение зимнего Эльбруса, где температура стабильно держится около -40 градусов, — дело опытных профессиональных альпинистов. А в Приэльбрусье с декабря по май длится сезон любителей горных лыж и сноуборда.
Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как и когда подняться Казбек?

Знаменитый пятитысячник (5054 метров) на российско-грузинской границе обрел особую популярность в советские годы, благодаря пачке папирос "Казбек". Папиросы давно исчезли, а гора Казбек как стояла сотни лет, так и стоит, притягивая к себе восхищенные взгляды туристов, следующих по Военно-Грузинской дороге, с которой ее отлично видно.

  • Южная часть Казбека находится на территории грузинского региона Мцхета, северная — на территории российской республики Северная Осетия.
  • Казбек на грузинском языке называется Мкинварцвери, что в переводе означает "Гора с ледяной вершиной". Осетины же называют его Урсхох — "Белая гора". Казбек - это потухший вулкан, последнее извержение которого датируется 650 годом до н.э.
  • Первыми покорителями Казбека в 1868 году стали английские альпинисты вместе с французским проводником и двумя местными жителями. Советские альпинисты с 1923 года покоряли Казбек регулярно.
  • Хотя Эльбрус значительно выше Казбека, второй выглядит суровее. И восхождение на него в силу рельефа и множества трещин считается более опасным.

Покорение Казбека с южной и северной сторон имеет свои особенности, сложности и преимущества.

Южный маршрут на Казбек

  • С юга — маршрут более легкий и живописный, с развитой инфраструктурой. Все ночи туристы проводят в гостевых домах и горных лагерях. На Южном маршруте вам встретятся
  • старинная грузинская церковь Троицы недалеко от поселка Гергети на высоте 2170 метров
  • метеостанция "Бетлеми Хат" на высоте 3675 метров, построенная в 1933 году и служившая приютом для грузинских альпинистов
  • пещерный монастырь Бетлеми на высоте 4100 метров, созданный в VI-VII веках.
  • Программа восхождения с Юга рассчитана на 8-9 дней. Поверхность подъема на вершину в основном снежно-ледовая.

Северный маршрут на Казбек

С севера, со стороны России, восхождение существенно сложнее. В силу особенностей природы, удаленности цивилизации, отсутствия баз отдыха, туристов и канатных дорог этот маршрут больше подходит для экстремалов и любителей уединения.

  • Бонус здесь — красота нетронутой природы и захватывающие дух горные пейзажи.
  • Из достопримечательностей — легендарное Кармадонское ущелье, где можно посетить мемориал в память о Сергее Бодрове и его группе.

Сезон восхождений на Казбек — с конца июня по конец сентября. Туристический пик попадает на июль-август, так как это время наиболее стабильной погоды. Также условия благоприятны в первой половине сентября.

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