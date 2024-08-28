Вестник Кавказа

Исрафил Ашурлы: альпинизм, горы Пакистана, борьба за жизнь

Известный азербайджанский альпинист, генеральный секретарь Федерации альпинизма, покоритель «восьмитысячников», Исрафил Ашурлы рассказал о своем восхождении на высочайшие вершины Пакистана, о быте альпиниста и о том, как опыт необходим для спасения жизни.

Известный азербайджанский альпинист, генеральный секретарь Федерации альпинизма, покоритель «восьмитысячников», Исрафил Ашурлы рассказал о своем восхождении на высочайшие вершины Пакистана, о быте альпиниста и о том, как опыт необходим для спасения жизни.

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