Исрафил Ашурлы: альпинизм, горы Пакистана, борьба за жизнь

Известный азербайджанский альпинист, генеральный секретарь Федерации альпинизма, покоритель «восьмитысячников», Исрафил Ашурлы рассказал о своем восхождении на высочайшие вершины Пакистана, о быте альпиниста и о том, как опыт необходим для спасения жизни.

Известный азербайджанский альпинист, генеральный секретарь Федерации альпинизма, покоритель «восьмитысячников», Исрафил Ашурлы рассказал о своем восхождении на высочайшие вершины Пакистана, о быте альпиниста и о том, как опыт необходим для спасения жизни.