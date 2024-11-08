Вестник Кавказа

В Нальчике сгорела автомастерская

В Нальчике сгорела автомастерская
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар в Нальчике сегодня охватил 200 «квадратов», горела автомастерская. Пожарные оперативно справились с возгоранием, пострадавших нет.

В городе Нальчик сегодня произошел пожар в автомобильной мастерской, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информацию о пожаре спасатели получили в 12.10 в четверг.

«По прибытии на место происшествия было установлено, что горит здание автомобильной мастерской. В 12:44 пожар был локализован на площади 200 квадратов»

– МЧС региона

В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.

После того, как огнеборцы справились с пожаром, был произведен разбор конструкций и их проливка.

К тушению пожара привлекался 21 человек и 4 ед техники, уточнили в региональном ведомстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1810 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку

Азербайджан


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Модульные дома для туристов на 370 млн рублей возведут в КБР

Модульные дома для туристов на 370 млн рублей возведут в КБР

Горный &quot;Эльбрус&quot; назвал дату открытия сезона катания

Горный "Эльбрус" назвал дату открытия сезона катания

Дорога к турбазам в Чегемском ущелье открылась

Дорога к турбазам в Чегемском ущелье открылась

Ледовая арена появится в Кабардино-Балкарии

Ледовая арена появится в Кабардино-Балкарии

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 &quot;квадратов&quot;

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 "квадратов"

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Зимний сезон на Эльбрусе наступит с обновлениями

Зимний сезон на Эльбрусе наступит с обновлениями

На строительство модульных домов в КБР потратили 370 млн рублей

На строительство модульных домов в КБР потратили 370 млн рублей

Китайские онкологи научат работе с роботом Toumai коллег из Нальчика

Китайские онкологи научат работе с роботом Toumai коллег из Нальчика

Дистанционные рентгеновские аппараты начали делать в КБР

Дистанционные рентгеновские аппараты начали делать в КБР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы