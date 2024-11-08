В Нальчике сгорела автомастерская

Пожар в Нальчике сегодня охватил 200 «квадратов», горела автомастерская. Пожарные оперативно справились с возгоранием, пострадавших нет.

В городе Нальчик сегодня произошел пожар в автомобильной мастерской, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информацию о пожаре спасатели получили в 12.10 в четверг.

«По прибытии на место происшествия было установлено, что горит здание автомобильной мастерской. В 12:44 пожар был локализован на площади 200 квадратов»

– МЧС региона

В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.

После того, как огнеборцы справились с пожаром, был произведен разбор конструкций и их проливка.

К тушению пожара привлекался 21 человек и 4 ед техники, уточнили в региональном ведомстве.