В Нальчике сгорела автомастерская

Пожар в Нальчике сегодня охватил 200 «квадратов», горела автомастерская. Пожарные оперативно справились с возгоранием, пострадавших нет.
В городе Нальчик сегодня произошел пожар в автомобильной мастерской, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Информацию о пожаре спасатели получили в 12.10 в четверг.
«По прибытии на место происшествия было установлено, что горит здание автомобильной мастерской. В 12:44 пожар был локализован на площади 200 квадратов»
– МЧС региона
В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.
После того, как огнеборцы справились с пожаром, был произведен разбор конструкций и их проливка.
К тушению пожара привлекался 21 человек и 4 ед техники, уточнили в региональном ведомстве.