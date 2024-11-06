Вестник Кавказа

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 "квадратов"

Пожар в Нальчике потушили на площади в 700 "квадратов"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кабардино-балкарские огнеборцы полностью потушили пожар на складе, вспыхнувшем в Нальчике – за три часа площадь огня выросла еще на 200 квадратных метров, однако обошлось без пострадавших.

В течение трех часов кабардино-балкарские пожарные полностью потушили пожар на складе в столице республики городе Нальчике, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник.

"Пожар по улице Калининградская полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 700 кв. метров. Погибших и пострадавших нет"

- МЧС по КБР

Пожар в одноэтажном складском помещении вспыхнул сегодня в 13:30 на площади в 500 кв м, огонь долго не сдавался, а площадь возгорания выросла еще на 200 кв м, однако усилиями 20 огнеборцев и 8 спецмашин его удалось локализовать, а потом и потушить на площади в 700 кв м.

Сейчас на месте пожарища работают следователи, которые устанавливают причину возгорания.

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