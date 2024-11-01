Вестник Кавказа

Крупный пожар охватил склад в Нальчике

пожар на складе в Нальчике
© Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии
Складское помещение загорелось около полутора часов назад в столице КБР. Площадь возгорания составляет 500 кв метров, на месте работают десятки пожарных.

В Нальчике вспыхнул пожар на территории складского помещения. Об этом сказано в сообщении, размещенном 11 ноября в Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Площадь пожара, охватившего одноэтажное здание, достигает 500 кв метров.

Согласно последней информации, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время пожарные работают над ликвидацией пламени. В тушении участвуют 40 человек. Задействованы 8 единиц техники.

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