Крупный пожар охватил склад в Нальчике

Складское помещение загорелось около полутора часов назад в столице КБР. Площадь возгорания составляет 500 кв метров, на месте работают десятки пожарных.
В Нальчике вспыхнул пожар на территории складского помещения. Об этом сказано в сообщении, размещенном 11 ноября в Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Площадь пожара, охватившего одноэтажное здание, достигает 500 кв метров.
Согласно последней информации, угрозы распространения огня на соседние здания нет.
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время пожарные работают над ликвидацией пламени. В тушении участвуют 40 человек. Задействованы 8 единиц техники.