Вестник Кавказа

Жильцов дома в Пятигорске расселят в санаториях

Жильцов дома в Пятигорске расселят в санаториях
© Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю
Жителей дома в ставропольском Пятигорске, которые остались без крова после взрыва газа и последующего за ним пожара, не бросят на улице – для них подготовили места в санаториях города-курорта.

Эвакуированные после взрыва газа в жилом доме Пятигорска жильцы не останутся без крова – для них подготовили места в городских санаториях, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

"Если потребуется временное жилье, такая возможность предусмотрена: зарезервированы места в местных санаториях. Причины происшествия устанавливают оперативные службы"

- Владимир Владимиров

Говоря о ситуации на месте взрыва и пожара, губернатор отметил, что люди эвакуированы, с ними работают медики и городские власти, а вернуться в свои квартиры они смогут, когда это будет полностью безопасно – это установит группа специалистов из Ставрополя, которые проведут комплексное обследование основных конструкций здания.

Напомним, сегодня утром после взрыва газа в жилом комплексе "Курортный" на улице Тольятти в Пятигорске вспыхнул пожар, жертвой пожара стала местная жительница. Пожар вскоре потушили, однако огонь повредил 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей.

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