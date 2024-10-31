Возгорание в ЖК в Пятигорске ликвидировано

На Ставрополье сообщили об уничтожении пожара в доме в Пятигорске. Возгорание повредило девять квартир. Жертвой стал один человек.

Пресс-служба МЧС Ставропольского края сообщила об уничтожении пожара в жилом комплексе в Пятигорске.

Как отметили в ведомстве, возгорание потушено на площади 50 кв м. Там же добавили, что точные обстоятельства будут установлены дознавателем.

В министерстве также отметили, что возгорание повредило девять квартир: в пяти домах вылетели двери, а остальные серьезно повреждены.

Ранее краевой глава Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил о гибели одной женщины в результате пожара. Еще одна жительница пострадала.