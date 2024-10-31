Вестник Кавказа

Возгорание в ЖК в Пятигорске ликвидировано

Возгорание в ЖК в Пятигорске ликвидировано
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье сообщили об уничтожении пожара в доме в Пятигорске. Возгорание повредило девять квартир. Жертвой стал один человек.

Пресс-служба МЧС Ставропольского края сообщила об уничтожении пожара в жилом комплексе в Пятигорске.

Как отметили в ведомстве, возгорание потушено на площади 50 кв м. Там же добавили, что точные обстоятельства будут установлены дознавателем.

В министерстве также отметили, что возгорание повредило девять квартир: в пяти домах вылетели двери, а остальные серьезно повреждены.

Ранее краевой глава Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил о гибели одной женщины в результате пожара. Еще одна жительница пострадала.

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