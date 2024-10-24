Ледовая арена появится в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии идет строительство ледовой арены. Это будет первая ледовая арена в республике. Открыть ее планируют в Нальчике до конца года.

Ледовая арена появится в КБР, она возводится в рамках национального проекта, рассказал глава региона Казбек Коков.

"Готовится к вводу один из крупнейших спортивных объектов республики - первая в Кабардино-Балкарии ледовая арена. Работы ведутся по национальному проекту "Демография"

– глава КБР

Площадь ледовой арены превысит 4 тыс кв м, для жителей республики будут созданы условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, керлингом, а также другими видами спорта.

Здание будет включать два этажа, на первом разместится ледовая арена площадью 1,5 тыс "квадратов", пункты проката, холл, раздевалки с душевыми для спортсменов. Второй этаж отводится под залы для фитнеса и тренировок, также будет открыта зона, в которой будет проходить соревнования.