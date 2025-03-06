Ураза-байрам 2025: когда и где будет праздничный намаз на Ид аль-Фитр?

Какого числа Ураза-байрам в 2025 году? Во сколько и когда совершается праздничный намаз на Ид аль-Фитр 2025? Где будет проходить праздничный намаз в Москве, Дагестане, Чечне, Ингушетии, КБР и КЧР?

Для мусульман совсем скоро наступит праздник Ураза-байрам, который ознаменует завершение священного месяца Рамадан. Этот день традиционно начинается с праздничного намаза, на который приходят тысячи верующих.

Коллективная молитва является обязательной частью праздника. "Вестник Кавказа" подробно расскажет о том, где будет проводиться праздничный намаз в Москве, а также в республиках Северного Кавказа.

Какого числа Ураза-байрам в 2025 году?

Мусульманский праздник Ураза-байрам в 2025 году состоится 30 марта. Именно на этот день запланированы основные мероприятия.

Праздничный намаз на Ураза-байрам 2025

Одно из главных событий на Ураза-байрам – праздничный намаз, который мусульмане совершают утром. Он проводится во всех мечетях, на него собираются десятки и даже сотни тысяч человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молитва проводится как внутри мечети, так и на специально организованных площадках вокруг нее, поскольку религиозное сооружение не в силах вместить в себя всех пришедших.

Ураза-байрам 2025 в Москве

Для совершения праздничной молитвы руководство Москвы предоставит 30 марта специальную площадку. Она будет находиться на территории Центра технических видов спорта

Адрес: Проектируемый проезд 4294, район Печатники. Ближайшая станция – Курьяново МЦД-2.

Стоит добавить, что начало праздничного богослужения на территории Центра технических видов спорта запланировано на 7:00 мск.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, пресс-служба Совета муфтиев Духовного управления мусульман России сообщила о проведении молитвы в трех мечетях Москвы:

Московская Соборная мечеть;

Историческая мечеть;

Мемориальная мечеть.

Историческая мечеть расположена на Большой Татарской улице, д.28, строение 1. Ближайшие станции метро – Новокузнецкая и Третьяковская.

Что касается Мемориальной мечети, то она находится на улице Минская д.2Б, в нескольких минутах от станции Минская. До нее также можно добраться и от метро Парк Победы через одноименный парк.

Намаз в Московской Соборной мечети

Отдельно стоит сказать о Московской Соборной мечети, которая по традиции является центром притяжения всех последователей ислама российской столицы.

Само здание расположено по адресу Выползов переулок 7, недалеко от станции метро Проспект мира. Уточняется, что молельный зал откроется для прихожан в 3:30 по московскому времени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Совете муфтиев ДУМ России рекомендуют верующим заблаговременно покупать билеты в метро, а также, в связи с большим количеством желающих, пользоваться следующими близлежащими станциями:

Сухаревская;

Достоевская;

Комсомольская;

Цветной бульвар;

Трубная;

Рижская.

Праздничный намаз в Москве начнется в 07:00 мск.

Кроме того, площадки для совершения праздничной молитвы будут установлены в городах и населенных пунктах Московской области. Сам намаз в Подмосковье начнется в 07:00.

Ураза-байрам 2025 в Дагестане

В Дагестане праздничный намаз организовывается во всех мечетях республики. Большое число верующих приходит помолиться в Центральную Джума-мечеть, которая расположена в Махачкале на улице Имама Шамиля 31А.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Кроме того, весомое количество мусульман собирается в Дербентской Джума-мечети (7-й магал, д.10), мечеть имени Шейха Саида Афанди в Каспийске (Гамзатова, 5), мечеть имени Шейха Идриса Хаджи в Махачкале (Малыгина, 60) и других местах.

Мечети Чечни

Основными точками на Ураза-байрам в Чечне будут мечети в Грозном (мечеть Сердце Чечни), Шали (мечеть Гордость мусульман), Аргуне (мечеть Сердце матери), Гудермесе (Соборная мечеть имени Ташу-Хаджи).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечети Северной Осетии

Мероприятия по случаю праздника Ураза-байрам пройдут во всех мечетях Северной Осетии. Центром станет Суннитская мечеть, расположенная во Владикавказе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мечети Ингушетии, КБР и КЧР

Праздничные молитвы ежегодно совершаются во всех мечетях этих республик.