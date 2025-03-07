Вестник Кавказа

Эльбрус и "Эльбрус" примут квалификационный турнир по фрирайду

Эльбрус и "Эльбрус" примут квалификационный турнир по фрирайду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На последней неделе марта на склонах Эльбруса, на территории курорта "Эльбрус" соберутся лучшие горнолыжники и сноубордисты для участия в международных состязаниях по стандарту FWTQ, открывающих путь к мировому первенству по фрирайду.

Как рассказали в институт развития Кавказ.РФ, на следующей неделе в Кабардино-Балкарии будет организован международный горнолыжный турнир по стандарту FWTQ, чьи победители получат квалификации на мировые первенства.

Состязания Elbrus Alpindustria Qualifier (средний уровень сложности, склоны 30-50 градусов) состоятся на курорте "Эльбрус" и займут 5 дней, 25-30 марта. Предполагается, что уже в среду 26 марта по плану будут определены победители, однако из-за непогоды заезды могут быть отложены вплоть до воскресенья.

В мастерстве фрирайда на склонах высочайшей горы Европы посоревнуются лыжники и сноубордисты, заработанные ими очки пойдут в годовой зачет, и лучшие спортсмены смогут попасть в финалы фрирайдерских первенств FWT.

Организаторы держат в секрете склоны, которые предстоит покорить фрирайдерам, чтобы состязания проходили в духе fair play.

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