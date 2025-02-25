Вестник Кавказа

Грузинский Гудаури примет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу

Грузинский Гудаури примет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт Гудаури в Грузии в эти выходные проведет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу. Это уже третий этап Кубка мира, который состоится в Грузии.

Очередной этап Кубка мира по сноуборд-кроссу проведут в грузинском Гудаури, подробности рассказал глава Агентства горных трасс Ираклий Бурчуладзе.

Спортивное состязание состоится в воскресенье 9 марта. На состязания соберутся 88 сноубордистов, они будут представлять 21 страну.

"Проведение соревнований такого высокого уровня демонстрирует потенциал Грузии на мировом уровне, повышает узнаваемость наших горнолыжных курортов и делает их более привлекательными как для местных, так и для иностранных туристов"

– глава Агентства горных трасс Ираклий Бурчуладзе

Стоит отметить, что этой зимой Грузия уже дважды проводила этапы Кубка мира. На время них в Гудаури и Бакуриани приезжали порядка 300 спортсменов.

Напомним, сноуборд-кросс – это олимпийская дисциплина, в рамках которой несколько сноубордистов (минимум четверо, максимум шесть) соревнуются в скорости на специальной трассе.

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