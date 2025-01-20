Вестник Кавказа

Житель Ставрополя украл пожертвования из мечети в КБР

Пожертвования в Шатре Рамадана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина, проживающий в одном из аулов Ставрополья, похитил пожертвования, собранные верующими в одной из мечетей Кабардино-Балкарии. Однако полиция нашла и задержала подозреваемого.

Кощунственное преступление раскрыли полицейские на Юге России, о нем рассказали в МВД РФ.

Ящик с пожертвованиями пропал из мечети в Чегемском районе КБР. Местные стражи порядка, совместно с кубанскими полицейскими, задержали подозреваемого – им оказался житель одного из аулов Ставрополья, мужчина 44 лет. Его доставили в КБР.

"Он признался в содеянном и пояснил, что деньги потратил на свои нужды"

– официальный представитель МВД Ирина Волк

Открыто уголовное дело. Возможный грабитель мечети взят под стражу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эльбрус и &quot;Эльбрус&quot; примут квалификационный турнир по фрирайду

Эльбрус и "Эльбрус" примут квалификационный турнир по фрирайду

Лавиноопасность сохранится до вечера понедельника в Кабардино-Балкарии

Лавиноопасность сохранится до вечера понедельника в Кабардино-Балкарии

Маршрутка вспыхнула после аварии в КБР

Маршрутка вспыхнула после аварии в КБР

Аварийное и ветхое жилье покинули более 20 тыс жителей СКФО

Аварийное и ветхое жилье покинули более 20 тыс жителей СКФО

Трех лесорубов задержали за незаконную вырубку дубов в Кабардино-Балкарии

Трех лесорубов задержали за незаконную вырубку дубов в Кабардино-Балкарии

Выходной день объявили в КБР по случаю празднования Ураза-байрам

Выходной день объявили в КБР по случаю празднования Ураза-байрам

Врач-педиатр может сесть в тюрьму из-за смерти ребенка в Кабардино-Балкарии

Врач-педиатр может сесть в тюрьму из-за смерти ребенка в Кабардино-Балкарии

Крупный природный пожар устранили в Кабардино-Балкарии

Крупный природный пожар устранили в Кабардино-Балкарии

На модернизацию спортивной инфраструктуры потратят 200 млн рублей в Кабардино-Балкарии

На модернизацию спортивной инфраструктуры потратят 200 млн рублей в Кабардино-Балкарии

Природный пожар площадью 10 тыс кв метров тушат в Кабардино-Балкарии

Природный пожар площадью 10 тыс кв метров тушат в Кабардино-Балкарии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы