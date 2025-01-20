Житель Ставрополя украл пожертвования из мечети в КБР

Мужчина, проживающий в одном из аулов Ставрополья, похитил пожертвования, собранные верующими в одной из мечетей Кабардино-Балкарии. Однако полиция нашла и задержала подозреваемого.

Кощунственное преступление раскрыли полицейские на Юге России, о нем рассказали в МВД РФ.

Ящик с пожертвованиями пропал из мечети в Чегемском районе КБР. Местные стражи порядка, совместно с кубанскими полицейскими, задержали подозреваемого – им оказался житель одного из аулов Ставрополья, мужчина 44 лет. Его доставили в КБР.

"Он признался в содеянном и пояснил, что деньги потратил на свои нужды"

– официальный представитель МВД Ирина Волк

Открыто уголовное дело. Возможный грабитель мечети взят под стражу.