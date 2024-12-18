Вестник Кавказа

Мечетей в Крыму станет больше

Мечетей в Крыму станет больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Крыму заработают новые мечети, которые уже строятся: их планируется построить на полуострове на 53 участках, 15 из них уже находятся на финальной стадии строительства, рассказал заместитель муфтия крымских мусульман.

В Крыму планируют построить множество новых мечетей, сообщил сегодня в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель муфтия мусульман Крыма Раим Гафаров.

Сейчас в Крыму на выделенных для их строительства участках строятся 15 мечетей, некоторые храмы уже на 60-70 % построены, отметил Гафаров, передает "АиФ-Крым".

Всего в разных районах Крыма на строительство мечетей выделили 53 земельных участка, а в минувшем 2024 году крымские строители сдали прихожанам мечту всех мусульман республики – Соборную мечеть, строили ее 25 лет.

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