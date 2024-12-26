Крым принял 6 млн туристов в 2024 году

В минувшем году в Крыму отдохнули свыше 6 млн путешественников. Рост туристического потока в республику составил 16%. Большая часть из них останавливалась в южной части полуострова.

Турпоток в Крым вырос на 16% и достиг 6 млн человек по итогам 2024 года, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«6 миллионов 60 тысяч человек. Такое количество туристов Крым принял в 2024 году. Это на 16 % больше, чем в 2023-м»

- Сергей Аксенов

Большая часть путешественников выбрала юг Крыма в качестве места отдыха. Остальные распределились между западным и восточным районом полуострова. Также около 11% туристов пожелали отдохнуть в Симферополе.

Сергей Аксенов передал, что более половины туристов добрались до республики на автобусах или автомобилях по Крымскому мосту, другая часть выбрала поезд.

Напомним, что в 2023 году в Крыму отдохнуло 5,2 млн путешественников, что на 20% меньше показателей 2022 года.