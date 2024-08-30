КБР вышла в лидеры по кукурузе на Северном Кавказа

Аграриям Кабардино-Балкарии удалось добиться лучших по СКФО результатов по урожайности кукурузы. Более того, достигнутый показатель существенно – почти на треть – превышает и общероссийский уровень.

Кабардино-Балкария заняла первое место по урожайности кукурузы на Северном Кавказе, рассказали в Минсельхозе республики.

В ведомстве уточнили, что речь идет о статистике за прошлый год. В частности, в 2024 году получилось собрать в среднем 66,5 ц зерна с одного гектара.

"Этот результат также выше среднероссийской урожайности на 28%"

– Минсельхоз КБР

Валовой сбор кукурузного зерна в КБР за минувший год почти достиг 882 тыс т.