Вестник Кавказа

КБР вышла в лидеры по кукурузе на Северном Кавказа

Продажа кукурузы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аграриям Кабардино-Балкарии удалось добиться лучших по СКФО результатов по урожайности кукурузы. Более того, достигнутый показатель существенно – почти на треть – превышает и общероссийский уровень.

Кабардино-Балкария заняла первое место по урожайности кукурузы на Северном Кавказе, рассказали в Минсельхозе республики.

В ведомстве уточнили, что речь идет о статистике за прошлый год. В частности, в 2024 году получилось собрать в среднем 66,5 ц зерна с одного гектара.

"Этот результат также выше среднероссийской урожайности на 28%"

– Минсельхоз КБР

Валовой сбор кукурузного зерна в КБР за минувший год почти достиг 882 тыс т.

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