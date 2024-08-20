Предприятие по переработке кукурузы появится в КБР к 2026 году

Проект по созданию предприятия по переработке кукурузы разрабатывают в КБР. В него планируют инвестировать порядка 50 млрд рублей.
Кабардино-Балкария создаст предприятие по переработке кукурузы, рассказал руководитель республики Казбек Коков.
«Активно работаем над проектом по переработке зерна кукурузы. Масштаб инвестиций в случае положительных результатов на экономической модели составит порядка 50 млрд рублей»
- Казбек Коков
В планах, чтобы предприятие могло перерабатывать порядка 500 т зерна за 24 часа.
Запуск проекта намечен на 2026 год, добавил Коков.