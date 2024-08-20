Вестник Кавказа

Предприятие по переработке кукурузы появится в КБР к 2026 году

Предприятие по переработке кукурузы появится в КБР к 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект по созданию предприятия по переработке кукурузы разрабатывают в КБР. В него планируют инвестировать порядка 50 млрд рублей.

Кабардино-Балкария создаст предприятие по переработке кукурузы, рассказал руководитель республики Казбек Коков.

«Активно работаем над проектом по переработке зерна кукурузы. Масштаб инвестиций в случае положительных результатов на экономической модели составит порядка 50 млрд рублей»

- Казбек Коков

В планах, чтобы предприятие могло перерабатывать порядка 500 т зерна за 24 часа.

Запуск проекта намечен на 2026 год, добавил Коков.

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