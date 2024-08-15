Объем инвестиций в основной капитал в КБР вырос на 30%

Объем инвестиций в основной капитал КБР вырос на 30% в первом полугодии текущего года и составил более 19 млрд рублей. Об этом сообщил в глава региона Казбек Коков.

В последние годы экономика Кабардино-Балкарской Республики демонстрирует позитивные тенденции. В первом полугодии текущего года объем инвестиций в основной капитал региона вырос на 30%, достигнув отметки в 19 млрд рублей.

«Хотел бы проинформировать об основных показателях первого полугодия 2024 года. Если взять промышленное производство — это 115,9%, сельское хозяйство 103,9%, по строительству 103,8%. Объем инвестиций в основной капитал составил 19,6 миллиарда рублей или 133% к аналогичному периоду прошлого года, тенденция роста сохраняется»

– глава региона Казбек Коков

Отметим, что инвестиции в основной капитал являются одним из ключевых показателей экономического развития региона. Включая затраты на строительство, модернизацию и приобретение основных средств, они способствуют созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности местного бизнеса. В случае с Кабардино-Балкарией значительное увеличение объема этих инвестиций свидетельствует о росте доверия к региону как привлекательному для ведения бизнеса и реализации крупных проектов.

Успех в привлечении инвестиций не может быть случайным. Он является результатом комплексных усилий различных социальных и экономических структур. В случае с Кабардино-Балкарией можно выделить несколько ключевых факторов, способствующих значительному росту объема инвестиций в основной капитал.

Ключевым аспектом успешного привлечения инвестиций является эффективная инвестиционная политика, направленная на создание благоприятного климата для бизнеса.

Также республика активно участвует в федеральных программах, направленных на развитие различных отраслей экономики. Это позволяет региону получать дополнительное финансирование и привлекать инвесторов, заинтересованных в реализации проектов с государственной поддержкой. Одним из примеров успешной федеральной политики может служить программа развития Северо-Кавказского федерального округа, в рамках которой осуществляется финансирование инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса.