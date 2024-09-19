Вестник Кавказа

Аварийное и ветхое жилье покинули более 20 тыс жителей СКФО

Аварийное и ветхое жилье покинули более 20 тыс жителей СКФО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переселение из аварийного и ветхого жилья состоялось для более чем 20 тыс жителей Северного Кавказа в последние 5 лет. Лидером по этому показателю стала Чечня.

Более 20 тыс жителей Северного Кавказа смогли переселиться из аварийных и ветхих домов в течение последних пяти лет, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, начиная с 2019 года в СКФО новые квартиры получили 20,6 тыс человек, ранее проживавших в домах, признанных аварийными или ветхими.

Зампредседателя правительства добавил, что среди них около 1,4 тыс человек заселились в новое жилье за счет средств, поступивших из региональных бюджетов.

Больше всего человек избавились от непригодного жилья в Чечне – там новые квартиры были предоставлены 12,2 тыс человек. Еще 2 тыс человек получили свежее жилье в Ставропольском крае, около 1,7 тыс – в КБР.

"Из семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа пять уже завершили расселение аварийных домов, которые были признаны непригодными для проживания до 1 января 2017 года"

– гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов

А в КБР, КЧР, Чечне и Дагестане уже переселяют людей из домов, которые были признаны аварийными после 2017 года.

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