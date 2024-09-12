Вестник Кавказа

В Ингушетии до конца года переселят 140 жильцов аварийных домов

В Ингушетии до конца года переселят 140 жильцов аварийных домов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Республике Ингушетия идет программа по переселению жителей аварийных домов. С начала года по программе переехали почти 500 человек, в ближайшие месяцы новоселье отметят еще 140 человек.

В Ингушетии до конца 2024 года будут расселены из аварийного жилья еще 140 человек, поделился в соцсети глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"На эти цели Фондом развития территорий нам будет выделено более 60 млн рублей, которые мы направим на решение проблемы в городе Малгобеке"

– глава республики

К настоящему времени расселить удалось уже 497 жителей. Таким образом, всего в 2024 году из небезопасного жилья в Ингушетии переедет почти 650 человек.

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