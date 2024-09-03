Первый колледж полиции открылся в Ингушетии

Теперь жители Ингушетии смогут получить профессию полицейского не покидая республики. В Назрани открылся колледж полиции, обучение в нем уже стартовало.

Колледж, где будут готовить полицейских, заработал в Ингушетии – ранее в регионе не было ни одного такого учебного заведения, рассказали в мэрии Назрани, где и будет действовать колледж.

Во время торжественной церемонии открытия Северо-Кавказского колледжа полиции прозвучала клятва, которую произнесли его студенты. Они поклялись быть верными закону, заботиться о соблюдении прав граждан, а также вести борьбу с преступностью.

Поступить учиться в колледж можно было как после девятого, так и после одиннадцатого класса. Учиться в нем можно как очно, так и в вечерней форме.

Студенты колледжа получат базовые знания по таким необходимым будущему правоохранителю наукам, как юриспруденция и социология. Во время обучения будут устраиваться симуляционные учения. В программу входят также тренировки по самообороне. Обучаться студенты будут и навыкам меткой стрельбы.

На открытии выступил замминистра внутренних дел республики Багомед Мамаев. Он заверил, что ведомство будет помогать колледжу: в учебном процессе будут участвовать как ветераны МВД, так и действующие сотрудники.