Нападение на пост полиции: мужчину с отверткой ликвидировали в Ингушетии

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в столице Ингушетии Магасе, о нем сообщают СМИ, ссылаясь на правоохранителей. Некий мужчина напал на полицейский пост, вооружившись отверткой.

Нападение на полицейский пост было совершено в Ингушетии сегодня, рассказали в правоохранительных структурах.

Предварительно установлено, что нападавший был вооружен отверткой, передает РИА Новости. С ней в руке злоумышленник попытался атаковать пост полиции, который расположен на въезде в Магас.

Преступнику удалось ранить одного из полицейских. В итоге он был ликвидирован.