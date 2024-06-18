Нападение на полицейских обернулось для жителей КЧР сроком

Молодых людей приговорили к условным срокам за нападение на сотрудников полиции в КЧР. Суд признал их виновными в применении насилия.

В Карачаево-Черкесии наказали молодых людей, которые совершили нападение на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ноябре 2022 года полицейские искали юного беглеца из дома, которого заметили вместе со студентами городского колледжа.

Сотрудники сказали юноше поехать с ними в отделение, чтобы передать родителям. Однако мальчик и его друзья избили правоохранителей.

Отмечается, что фигуранты были признаны виновными в применении насилия к сотрудникам полиции. Их приговорили к условным срокам.