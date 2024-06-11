Рашид Темрезов объявил юбилейные даты Карачаево-Черкесии в 2025 году 

2025 год для Карачаево-Черкесии будет юбилейным. Идет постепенная подготовка к празднованию важных для республики и страны дат. Подробности рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.

Руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в послании Народному собранию республики сообщил, что 2025 год для КЧР будет наполнен особенными юбилейными датами.

Одной из них является юбилей города Черкесск. В 2025 году ему исполнится 200 лет. Указ российского лидера Владимира Путина определит организацию празднования, однако уже сейчас создан Оргкомитет, который недавно начал свою работу. Глава республики призвал мэра Черкесска составить четкую программу празднования.

Другой важной датой является 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Темрезов добавил, что к празднику необходимо улучшить жилищные условия ветеранов войны и проверить качество ремонтных работ в их домах.