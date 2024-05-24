Крупных чиновников в КЧР подозревают в хищениях

Сотрудники спецслужб задержали в Карачаево-Черкесии ряд высокопоставленных чиновников, которых подозревают в хищении в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных на субсидии сельского хозяйства республики.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) очередной коррупционный скандал: группа высокопоставленных чиновников в тандеме с правоохранителями подозреваются в крупных хищениях бюджетных средств, все они задержаны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Карачаево-Черкесии задержаны члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере… Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР"

- ФСБ России

Сумма похищенного составляет около 60 млн рублей, следственное отделение УФСБ по КЧР уже возбудило уголовное дело по статье "мошенничество", у следствия есть доказательства противоправных действий, добавили в ФСБ, передает ТАСС.

Сейчас правоохранители выявляют другие эпизоды преступной деятельности группы.