Тренер по борьбе из КЧР оказался экстремистом

В Карачаево-Черкесии поймали членов запрещенной организации. На них завели уголовное дело. В ячейке состоял и тренер по борьбе.

В Карачаево-Черкесии поймали членов ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в России), пишет телеграм-канал «Сапа Кавказ».

По версии следствия, ячейка образовалась в республике с начала 2023 года. Они проповедовали запрещенную идеологию, занимались вербовкой и распространяли экстремистскую литературу.

Помимо этого, экстремисты не признавали законы РФ, а также призывали обвинить представителей власти и духовенства в неверии.

Отмечается, что одним из арестованных оказался тренер по борьбе. Всего было задержано 6 человек из Черкесска и Адыге-Хабльского района. Возбуждено уголовное дело.