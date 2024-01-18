Блогера из Ингушетии обвинили в экстремизме

Блогер из Ингушетии объявлен в розыск, его обвиняют в экстремизме. В отношении него возбуждено уголовное дело, в 2021 году он разместил в YouTube видеоматериал.

В отношении блогера из Ингушетии возбуждено уголовное дело, его ищут, пишет телеграм-канал «Сапа Кавказ».

Пользователь Abu Caucas опубликовал в YouTube видеоматериал, в котором он призывал к нарушениям прав человека в зависимости от его социального статуса.

Полицейскими было установлено, что автором данного ролика является 38-летний житель Ингушетии. В настоящее время он находится в розыске.