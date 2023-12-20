Жительницу Дагестана осудили за терроризм

В Кизилюрте осудили женщину, которая была членом запрещенной огранизации. 10 лет назад она покинула Россию и незаконно оказалась в Сирии. Она полностью признала вину.

Суд в Кизилюрте приговорил к уголовному сроку жительницу Дагестана Зульфию Денгалову за участие в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба ФСБ республики.

В 2014 году осужденная покинула Россию и незаконно оказалась на территории Сирии, где и примкнула к боевикам. Во время следствия она полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и помогала раскрыть преступление.

Учитывая все обстоятельства, а также нахождение четырех детей на иждивении, Денгалову осудили на 5 лет условно, с испытательным сроком на 3 года.